La Belgique marque le centenaire de l'inhumation du Soldat inconnu à Bruxelles

Le même jour, les quatre autres soldats inconnus sont inhumés lors d'une cérémonie qui se déroule au cimetière central de Bruges, à Assebroek/Steenbrugge.

Aussi afin de marquer le centenaire de cet événement historique, cinq cérémonies de prélèvement de terre (Gathering of the soil, ndlr) se dérouleront, entre le 7 et le 9 novembre, dans cinq cimetières militaires liés à la Grande Guerre: Lierre, Adegem, Liège, Namur et Keiem qui sont "autant de hauts lieux symboliques des grandes batailles qui se sont déroulées sur notre territoire pendant la Première Guerre mondiale", souligne le WHI.

Les différentes urnes seront ensuite rassemblées et acheminées dans la Venise du Nord où, le 10 novembre, une descendante de Reinold Haesebrouck désignera, lors d'une cérémonie militaire qui se déroulera au cimetière militaire de Bruges (Assebroek/Steenbrugge), celle qui sera transportée à Bruxelles pour la commémoration nationale du 11 novembre, en présence du roi Philippe.

L'urne sera déposée sur la tombe du Soldat inconnu tandis que des photos historiques de la cérémonie du 11 novembre 1922 ainsi qu'un reportage sur les cérémonies de prélèvement de terre des jours précédents seront présentés.