La Belgique, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas souhaitent décupler la capacité des éoliennes en mer du Nord

Pour y arriver, Belgique, Danemark, Pays-Bas et Allemagne se sont engagés à collaborer et connecter autant que possible les différents parcs éoliens en un grand réseau. Un projet de câble électrique entre la Belgique et le Danemark - pour lequel la ministre belge de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, a joué un rôle majeur - est considéré comme l'épine dorsale du projet.

Les ambitions de la Belgique sont connues. Le gouvernement veut faire passer la capacité actuelle des éoliennes en mer de 2,2 GW à 6 GW d'ici à 2030 et à 8 GW d'ici à 2040, soit suffisamment pour approvisionner chaque famille belge. En comparaison, l'Allemagne vise 70 GW d'ici 2045. L'espace étant limité en Belgique, le pays est fortement engagé dans l'interconnexion avec d'autres pays, non seulement avec le Danemark, mais aussi via l'interconnexion existante avec les Pays-Bas, la Grande-Bretagne ou l'Allemagne.

À terme, la Belgique veut également se tourner vers des pays plus lointains comme la Norvège pour importer de l'électricité verte.