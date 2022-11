La Belgique lance une campagne pour sensibiliser à la résistance aux antibiotiques

Au cours de la dernière décennie, l'utilisation des antibiotiques a diminué en Belgique tant dans le secteur de la santé humaine que dans le secteur de la santé animale, ressort-il des analyses. Des efforts doivent cependant encore être faits, dans la lignée du plan national "One Health" de lutte contre la résistance aux antimicrobiens validé en 2021.

Face à ce constat, une campagne de sensibilisation sera diffusée les prochaines semaines notamment via des spots TV, via les réseaux sociaux, ou encore via des messages diffusés dans les pharmacies et hôpitaux. Cette campagne met en avant les questions que peuvent se poser les patients ou les propriétaires d'animaux de compagnie et les encourage à ouvrir le dialogue avec les professionnels de santé.

Plus d'informations sur www.parlonsantibiotiques.be.