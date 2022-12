La Belgique joue toujours un rôle dans la politique de santé mondiale de l'Union européenne

La Belgique est de nouveau membre de l'European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), ce qui lui confère un rôle à jouer dans le programme de santé mondial de l'Union européenne (UE). Lundi, les responsables africains et belges ont été invités à Anvers pour la troisième réunion "".

L'EDCTP est un programme réunissant 35 pays européens et africains engagés contre les maladies infectieuses et pour la protection de la santé mondiale. Le département flamand de l'Economie, la Science et l'Innovation (EWI) y sera à nouveau soutenu par la Direction générale de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DGD) et l'Institut de médecine tropicale (ITG).

"La communauté des chercheurs belges peut ainsi s'imposer dans l'agenda mondial de la santé", se réjouit Kathleen D'Hondt, analyste politique à l'EWI. "Le département EWI du gouvernement flamand renouvelle son engagement à contribuer à l'EDCTP."

Outre le fait qu'il est l'instrument clé de la stratégie mondiale pour la santé récemment publiée par l'Union européenne, l'EDCTP permet aussi d'accélérer l'évaluation clinique des thérapies, des vaccins et des diagnostics pour les maladies infectieuses en Afrique. Le programme est engagé à développer des approches innovantes pour la détection précoce et le contrôle des maladies infectieuses émergentes en mettant l'accent sur le changement climatique et la résistance antimicrobienne.