La Belgique interdit la vente de nombreux produits en plastique

Le coton-tige avec un bâtonnet en plastique est le premier produit de la liste. Ce dernier a quasiment disparu de la vente. Il est de plus en plus difficile d’en trouver dans les rayons des magasins. Si certains consommateurs font des stocks et regrettent déjà le plastique, d’autres se mettent au diapason."On utilise déjà des cotons-tiges en carton, sauf si nous n’en trouvons pas dans le commerce." nous assure une cliente dans une droguerie. "Je suis nostalgique, donc je reste dans le plastique, mais c’est interdit, je suivrai les règles.", affirme une autre.

Nous nous sommes rendus dans une droguerie namuroise. Depuis plusieurs mois déjà, les bâtonnets en plastique ont fait place aux cotons-tiges en carton, bambou ou encore en bois. D’autres alternatives moins classiques existent et se veulent plus respectueuses de l’environnement. C'est ce que nous confie Muriel Sougnez, responsable du magasin: "Nous avons les cotons-tiges classiques en carton. Les traditionnels cure-oreille. Et depuis peu, nous proposons aussi les cotons-tiges réutilisables en silicone, à nettoyer après chaque usage."