La Belgique exporte toujours un dangereux pesticide

L'entreprise Arysta LifeScience Benelux, basée à Ougrée en province de Liège, exporte encore un pesticide interdit en Europe: le chlorpyrifos, écrivent Le Soir et Knack mardi. Ce produit sert à combattre les pucerons, les chenilles et certaines mouches considérés comme nuisibles dans de nombreuses cultures (épinards, agrumes, avocats, riz, céréales, légumes, soja, amandes, maïs…). Après des années d'alertes scientifiques, l'utilisation du chlorpyrifos, considéré comme neurotoxique et perturbateur endocrinien, a été interdite en Europe en février 2020.

Cependant si l'utilisation est bannie, ce n'est le cas ni de la production ni de l'exportation hors de l'Union européenne, écrit Le Soir. Les autorités européennes ont ainsi reçu notification de l'exportation de 380.000 litres de chlorpyrifos pour les six derniers mois de 2022 et de 367.000 litres pour les premiers mois de 2023. La grande majorité de ces exportations sont le fait de cette seule entreprise basée à Ougrée.

Les chiffres révélés ont été recueillis auprès de l'Echa (Agence européenne des produits chimiques) et de l'administration belge par Unearthed, une équipe de journalistes d'investigation, financée par Greenpeace Royaume-Uni, et l'ONG Suisse Public Eye. Ils sont confirmés de source officielle. Arysta Lifescience Benelux s'est refusé à donner des détails sur la production et l'exportation des produits controversés. Au niveau belge, les ministres Khattabi (Environnement) et Vandenbroucke (Santé publique) ont présenté un projet d'arrêté royal visant à interdire l'exportation de certaines substances dangereuses (substances actives et mélanges) au départ de la Belgique vers des pays non membres de l'Union européenne.