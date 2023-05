La Belgique et ses fameuses traductions de noms de villes, un QUIZ pour ne plus tomber dans le panneau

Notre petit pays recèle bien des mystères et bien des incongruités. Parmi celles-ci, un grand classique, les noms de localités qui varient de part et d’autre de la frontière linguistique. On l’a appris aujourd’hui, du côté néerlandophone, on a parlé de privilégier dorénavant l’orthographe d’origine de la ville indiquée sur les panneaux de signalisation. En voie de disparition, donc les "Luik", "Namen" et autres "Parijs" sur nos routes et autoroutes ?