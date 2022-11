La Belgique et les États-Unis souhaitent renforcer leur coopération contre le crime organisé. C’est l’ambition exprimée après une visite de travail du ministre belge de la Justice Vincent Van Quickenborne mercredi dernier à Washington. Il y a rencontré son homologue américain Merrick B. Garland.

La Belgique et les USA œuvrent déjà de concert depuis un certain temps en matière de justice, notamment dans la lutte contre le crime organisé, le trafic de drogues et le terrorisme. Les deux pays ont aussi tenu des discussions cette semaine au sujet d’une coopération pour mener des enquêtes et poursuites sur les crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine.