La Belgique et la France envisagent une nouvelle liaison entre Schaerbeek et Paris, avec un arrêt à Mons

La France et la Belgique étudient en ce moment la possibilité d’ouvrir une ligne de chemin de fer entre Bruxelles et Paris, avec un arrêt à Mons. Une liaison qui existait autrefois, avant d’être remplacée par le Thalys. Thalys, lui-même supprimé en 2015.

Mons pourrait donc redevenir une gare internationale. La SNCB et son homologue française (SNCF) penchent en effet sérieusement sur l’établissement de cette nouvelle ligne qui relierait les gares de Schaerbeek et de Paris-Nord, selon l’Autorité de régulation des transports français.

Ce train ferait arrêt dans les gares de Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, mais aussi de Mons, ainsi qu’à Creil et Aulnoye-Aimeries côté français.

Le retour d'une ligne transfrontalière à Mons

Cette ligne permettrait aux navetteurs montois de rallier directement Paris. Aujourd’hui, il faut se rendre à Bruxelles, Lille, Maubeuge ou Valenciennes pour rejoindre la capitale française depuis Mons. Le collège communal montois avait d’ailleurs sollicité le ministre des Transports, Georges Gilkinet en octobre dernier pour trouver une solution.

L’absence d’alternative est d’autant plus importante que la liaison Mons-Aulnoye-Aymeries (France) a également été supprimée fin 2022 par manque de voyageurs, si bien qu’il n’y a actuellement plus la moindre ligne transfrontalière au départ de Mons.

Le projet émane d’une société privée, comme l’explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons : "Depuis la libéralisation des liaisons de chemin de fer, les sociétés exploitent une ancienne ligne de chemin de fer qui était utilisée avant l’installation du Thalys jusqu’en 1995 et donc c’est cette ligne qui a fonctionné à peu près pendant 170 ans et qui faisait la liaison entre Paris et Mons", précise le bourgmestre.

"Je pense, ajoute Nicolas Martin, qu’il y a une vraie volonté de la part des acteurs du projets d’aboutir, et si on peut éviter que les habitants de Mons-Borinage doivent prendre le train à Valenciennes à Maubeuge ou à Bruxelles pour se rendre à Paris, je pense que ce sera vraiment une belle avancée".