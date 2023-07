La Belgique et la France envisagent une nouvelle liaison entre Bruxelles et Paris, avec un arrêt à Mons

Le projet émane d’une société privée, comme l’explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons : "Depuis la libéralisation des liaisons de chemin de fer, ce sont notamment des sociétés privées qui peuvent aujourd’hui proposer ce type d’offre internationale. Elles ont pour objectif de pouvoir développer des liaisons rentables entre -en l’occurrence ici- Paris et Bruxelles. Elles utilisent l’ancienne ligne de chemin de fer qui était utilisée avant l’installation du Thalys jusqu’en 1995 et donc c’est cette ligne qui a fonctionné à peu près pendant 170 ans et qui faisait la liaison entre Paris et Mons, précise le bourgmestre. Ici l’objectif c’est qu’elle soit exploitée par une société privée telle que la demande a été introduite auprès du régulateur de chemins de fers. Je pense, ajoute Nicolas Martin, qu’il y a une vraie volonté de la part de la société d’aboutir, et si on peut éviter que les habitants de Mons-Borinage doivent prendre le train à Valenciennes à Maubeuge ou à Bruxelles pour se rendre à Paris je pense que ce sera vraiment une belle avancée".

Il s’agirait de 5 allers-retours quotidiens avec une capacité entre 600 et 700 places. Objectif : une mise en service fin 2024.