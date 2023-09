"La Belgique est un Etat voyou", selon François De Smet, président de Défi, invité de Jeudi en Prime

"Je ne dis pas non plus qu’il faut accueillir et régulariser tout le monde", précise François De Smet qui reconnaît que la question migratoire est complexe et qui peut comprendre que "voir arriver 8000 personnes à Lampedusa, ça choque et interpelle les opinions".

Cependant, constate François De Smet, "l’Europe, le monde s’est sans doute droitisé", "s’est déporté un peu sur sa droite et les opinions publiques sont plus fragiles sur ce sujet-là".

Quant à Nicole De Moor, elle "essaye d’envoyer des œillades à sa droite, dans un climat flamand beaucoup plus à droite que du côté francophone", explique François De Smet.

L’attitude des partis de gauche au gouvernement interpelle le Président de Défi. "Je pense qu’ils essaient de hausser le ton, mais ils n’ont pas l’air de réussir à bouger les lignes", constate-t-il. "PS et Ecolo ont déjà dit qu’ils n’en feraient pas une affaire de gouvernement", ajoute François De Smet.

Au passage, le Président de Défi souligne qu’à Bruxelles, où Défi est au pouvoir avec le PS et Ecolo, "on fait le job pour compenser les carences du Fédéral, notamment par l’ouverture de 1500, bientôt 2000 places".