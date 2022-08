La Belgique est toujours l’un des pays les plus taxés d’Europe, et les célibataires sans enfant sont les plus impactés

Cette forte imposition des jeunes célibataires sans enfants par rapport aux couples avec enfants s’explique par une raison : le nombre de personnes à charge. "La progressivité de l’impôt augmente vite, même pour les faibles revenus. Lorsqu’on ne bénéficie pas d’un régime particulier, de déductions spéciales, on est fortement taxés", explique Edoardo Traversa, professeur à la faculté de droit de l’UCLouvain.

"Une des manières prévue par le législateur de diminuer la progressivité de l’impôt, c’est d’avoir des personnes à charge (enfants, parents âgés, etc.). La partie du revenu exonérée d’impôt augmente en fonction du nombre de personnes à charge et les célibataires sans enfants n’en bénéficient généralement pas. De plus, l’augmentation de la part de revenu exonéré d’impôt augmente proportionnellement au nombre de personnes à charge", ajoute-t-il.

L’imposition salariale en baisse depuis une vingtaine d’année

Autre constatation des données de l’OCDE, la taxation des salaires diminue globalement depuis une vingtaine d’années. "L’imposition sur le travail a été instauré dans les années 60 lorsqu’il y avait le plein emploi. Les salaires ne faisaient qu’augmenter, les salaires augmentaient et on taxait plus. Les personnes ne se rendaient pas tant compte de l’augmentation des taxes", précise Edoardo Traversa. "Aujourd’hui, les salaires stagnes et malgré l’indexation, le taux d’impôts sur le salaire est très élevé. C'est pourquoi certains gouvernement ont fait le choix politique de diminuer l'impôt salariale ces dernières années. C’est une bonne nouvelle que la taxation des salaires diminue en Europe parce que les salaires augmentent moins que d’autres formes de revenus", ajoute-t-il.

L'impôts sur les salaires diminue donc mais la rémunération brute n’augmentent pas autant qu’auparavant. Et en termes de pouvoir d’achat, le salaire d’un ouvrier a stagné depuis les années 80 alors que le PIB et les prix ont augmentés. Paradoxalement, c’est donc le pouvoir d’achat qui a diminué pour la partie la plus pauvre de la population, même si l’imposition a diminuée.

Pour le professeur, il serait intéressant de procéder à un rééquilibrage de l’imposition : "Aujourd’hui, les personnes âgées sont celles qui ont le moins de chance de tomber dans la pauvreté, contrairement aux jeunes. Et pourtant, ce sont les jeunes qui paient souvent plus d’impôts salarial. Plusieurs options sont donc sur la table pour rééquilibrer la balance : augmenter l’impôt sur la consommation (TVA, accises, impôts sur certains produits, etc.), l’impôts sur le patrimoine (immobilier, succession, etc.) ou encore l’impôt sur les sociétés (impôts sur les multinationales, sur les surprofits, sur les dividendes, etc.). Mais tout cela dépendra des choix politiques qui pourront ou non être faits dans le futur", conclut l’expert.