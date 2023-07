La Belgique est le deuxième pays européen où les salaires sont les plus taxés

Après avoir déjà négocié pendant quatre week-ends, les principaux ministres du gouvernement De Croo se retrouvent ce samedi pour discuter, encore et encore, de la réforme fiscale. L’enjeu est de réduire l’impôt sur le travail et de permettre à chaque travailleur de gagner plus. Mais les discussions sont tendues, libéraux et socialistes s’opposant sur les pistes pour y arriver.

Ce qui ne manquera pas de faire réagir, c’est le nouveau classement européen du "jour de libération fiscale", c’est-à-dire celui où un salarié cesse théoriquement de travailler pour payer des cotisations sociales et impôts et dispose comme bon lui semble de son salaire. En Belgique, ce "jour de libération fiscale" est le 15 juillet, selon l’étude réalisée par l’Institut économique Molinari en collaboration avec Ernst&Young.

La Belgique arrive en deuxième position, juste derrière la France, qui occupe la tête du classement. Après nos voisins de l’Hexagone, ce sont effectivement les salariés belges qui sont les plus taxés en Europe.