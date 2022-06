La Belgique est-elle prête pour la voiture électrique ? La Flandre largement en tête pour les bornes de rechargement

En 2030, selon les prévisions, la Wallonie aura besoin d’au moins 30.000 points de recharge. Les pouvoirs publics wallons en sont conscients. A l’horizon 2026, on prévoit l’installation de 12.000 points de recharge au sud du pays, et 'le droit à la prise', tel que décrit plus haut, devrait également être institué le plus vite possible. D’autant qu’il a déjà fait ses preuves, comme dans la ville d’Amsterdam.

Clairement à la traîne, la Wallonie va vite devoir mettre le turbo si elle veut rattraper son retard…