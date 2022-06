La Belgique est-elle prête à passer aux voitures électriques ? "Il faudra mettre un coup d’accélérateur"

D’ici 2035, les véhicules à moteur thermique seront interdits à la vente dans l’Union européenne. Les voitures à essence et diesel pourront toujours rouler, mais ne seront plus commercialisées. En Belgique, et plus largement en Europe, sommes-nous réellement prêts à passer aux voitures électriques ? Où en est l’installation des bornes de recharge ? Certains freins sont de taille.

Du point de vue des bornes de recharge, "il faudra mettre un coup d’accélérateur", reconnaît Olivier Duquesne, journaliste au Moniteur Automobile. "Le plan que les autorités publiques nous donnent pour 2030 et 2035 – en termes de nombre - semble un peu insuffisant." Selon lui, il faudra compter sur les opérateurs privés pour multiplier ces lieux de recharge.