La Belgique est-elle le mauvais élève économique de la classe européenne ?

L’exercice du FMI est donc ici très théorique, mais il a l’intérêt d’agir comme une boussole. Il donne un cap, une direction générale, mais ne prémunit pas des tempêtes, des orages et des imprévus de parcours.

En l’occurrence cette direction générale, nous la connaissions déjà. Ces perspectives du Fonds monétaire international ne sont pas une surprise, particulièrement concernant la dette publique belge qui se creuse. C’est tout à fait en accord avec toute une série d’autres perspectives et prévisions qui sont établies par d’autres institutions de notre pays comme le Bureau du Plan et la Banque Nationale ainsi que par les perspectives de l’Union européenne.

Raison de plus, dès lors, de ne pas minimiser ces données : le déficit public est important en Belgique et, oui, nous sommes parmi les pays dont la dette augmente le plus. C’est d’autant plus inquiétant que les taux d’intérêt remontent pour le moment et que s’endetter coûte de plus en plus cher.

Maintenant, comment faire pour y remédier ? Réduire les dépenses publiques avec un peu d’austérité ? Toucher à la fiscalité ? Ce sont des débats. Comment gère-t-on le coût du vieillissement qui pèse très lourd dans ces mauvaises perspectives, dans cette incertitude qui pèse sur les pensions chez nous ? Ce sont des décisions politiques, ce sont des choix de société.

Le problème, c’est que ce n’est pas le genre de décisions lourdes qui sont prises à un an des élections. Or, le temps presse. Si nous ne changeons rien, c’est là que nous risquons de devenir des mauvais élèves.