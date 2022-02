La Belgique est-elle impuissante face à la mafia de la drogue "sans foi ni loi" ? Le grand entretien d'Ignacio de la Serna

La Belgique est-elle en train de dériver dangereusement vers une zone de non-droit ? La question mérite d’être posée après les propos du magistrat Ignacio de la Serna, dans le cadre du "Grand Entretien" dans le magazine Déclic de La Première.

Celui qui préside le collège des procureurs généraux a indiqué qu’en matière de lutte contre la criminalité grave et organisée, certains arrondissements comme Anvers et Bruxelles ne parviennent plus à mobiliser les moyens indispensables pour mener à bien leurs enquêtes. Et le magistrat de plaider de toute urgence pour un refinancement massif du département de la Justice sur le modèle des Pays-Bas.