La Belgique épinglée par un comité de l'Onu pour la détention d'enfants en centre fermé

L'Etat belge a violé la Convention relative aux droits de l'enfant dans le cadre de la détention en centre fermé d'enfants migrants, dénoncent lundi dans un communiqué commun 11 associations actives dans la défense des droits humains et des droits de l'enfant, parmi lesquelles le Ciré, Unicef Belgique et Caritas International.

Les faits remontent à 2018 et 2019. Dans les deux cas, des enfants de migrants dont les demandes d'asile avaient été rejetées en Belgique ont été détenus, soit avec leur mère soit avec leurs deux parents, pendant plusieurs semaines, dans une "maison familiale" au sein du centre fermé 127bis à Steenokkerzeel.

Selon le Comité des droits de l'enfant, la Belgique, ce faisant, a violé l'article 37 de la Convention des droits de l'enfant, ratifiée par la Belgique. Cet article impose notamment de veiller à ce que nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire et stipule que "l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible".