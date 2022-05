La Belgique envoie des médicaments presque périmés en Ukraine : un danger limité pour la santé, mais une image désastreuse

Nous retrouvons toutes et tous régulièrement des flacons, comprimés ou pommades qui ont dépassé la date de péremption. Qu’en faire si on renonce à les utiliser encore ? Réponse : direction la pharmacie ! Valérie Lacour est pharmacienne à Bruxelles : "Les patients doivent nous ramener leurs anciens médicaments, c’est gratuit et facile. Nous avons des boîtes prévues pour la récolte et le stockage de ces produits qui seront ensuite détruits de manière sécurisée, c’est important d’éviter qu’ils terminent leur vie dans les toilettes et les poubelles car il y aurait un risque de pollution de l’eau ou d’accident si un animal ou un humain les récupérait dans une poubelle."

Mais attention quand même, il ne faut les ramener n’importe comment : "Nous demandons au public de ne ramener que les médicaments, pas l’homéopathie, les vitamines ou les produits à base de plantes. Et il ne faut ramener que les plaquettes, pas les emballages ou les notices. "

Mais faut-il ramener les médicaments dès que la date est passée ? Là aussi, la réponse est nuancée : "Il faut savoir que la date communiquée par les fabricants correspond à la date jusqu’à laquelle la qualité du produit est garantie en fonction des tests effectués. Au-delà, on ne sait pas s’ils restent efficaces, peut-être que oui, peut-être que non. Du coup, pour certains produits comme des antidouleurs ou des crèmes calmantes, on peut prendre le risque parce qu’il est limité. Par contre, pour des antibiotiques ou des médicaments pour la thyroïde ou contre le diabète, il vaut sans doute mieux s’en tenir strictement à la date car un éventuel manque d’efficacité peut s’avérer dommageable."

Tout dépend aussi du temps écoulé. "Quelques jours, ce n’est pas grave, quelques mois, c’est parfois problématique. Même un collyre pour les yeux n’est plus conseillé quatre semaines après ouverture, pour une crème solaire, c’est un an. Je dirais enfin qu’il faut parfois se fier à l’odeur ou à l’aspect. Une crème qui sent anormalement mauvais, on ne l’utilise plus, même si la date est encore bonne, c’est qu’elle n’a pas été bien conservée. "

On l’a compris, c’est le bon sens qui doit primer et il faut parfois renoncer à prendre un risque comme on le ferait pour un simple yaourt car les conséquences peuvent être un rien plus importantes.