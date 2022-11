La Belgique en route vers la COP27

Comme le soulignait, le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele, la COP représente "l’occasion de taper sur le clou pour toute une série de sujets, pour que le climat soit protégé et que les dégâts soient moins importants." La conférence annuelle sur le Climat, "C’est à la fois trop lent et à la fois indispensable", explique le professeur à l’UCLouvain. "Parce que s’il n’y avait pas ce rendez-vous annuel où tout le monde confronte ses efforts à ceux des autres, je pense que les choses avanceraient encore moins vite." Mais il précise : "C’est aussi sur le terrain que les choses se décident, et pas seulement aux COP. Il ne faut pas s’imaginer que les COP vont régler tous les problèmes."