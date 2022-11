La Belgique en route vers la COP 27

Mais la Belgique, comme les autres pays de l’UE, a-t-elle les moyens de ses ambitions, pour aller au-delà des simples déclarations d’intention ?

Ainsi, le CNCD rappelle que lors de cette COP 27, "les pays développés seront sommés de réaffirmer leur soutien financier aux pays en développement, en particulier les plus vulnérables aux impacts climatiques." En effet les pays développés s’étaient engagés à débloquer 100 milliards de dollars par an dès 2020 pour soutenir les pays en voie de développement vers la transition énergétique ; ce chiffre n’a pas été atteint. Selon l' OCDE, seulement 83,3 milliards de dollars ont été dégagés en 2020. "Ces chiffres sont contestés par Oxfam International, qui, dans son rapport bisannuel d’évaluation des financements climat, estime que les montants atteints en 2020 oscilleraient entre 21 et 24 milliards de dollars seulement", insiste le CNCD.