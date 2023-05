La Belgique en finale de l'Eurovision 2023 ! Quels sont les neufs autres pays qualifiés ?

Si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre le plus grand concours de chant au monde, voici un récap' des pays qualifiés aux côtés de Gustaph en finale de l'Eurovision qui aura lieu ce samedi 13 mai en direct sur La Une, Auvio et Vivacité. Pour rappel, ces pays rejoindront les membres du "Big Five" (Le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie), l'Ukraine, le pays gagnant de l'édition 2022 ainsi que les dix pays qui se sont qualifiés lors de la première demi-finale (la République Tchèque, la Norvège, Israël, la Suède, la Finlande, la Croatie, la Serbie, la Portugal, la Suisse et la Moldavie). Qui sont les dix derniers pays qualifiés ?