La Belgique éliminée en 1/2, la France dès les 1/8 et le Brésil grand vainqueur : les nouvelles prédictions pour la suite de la Coupe du monde

Les amoureux du football, du vrai, diront que cela n’a aucun sens, que les statistiques et les probabilités sont loin de l’esprit du jeu, qu’elles ne tiennent pas compte des vraies belles surprises du football. Et ils ont sans doute raison. Mais elles sont parfois une indication de tendances et ne se trompent pas toujours. De nouvelles prédictions sur la suite de la Coupe du monde établies par Gracenote à l’issue du "premier tour" de la phase de groupes sont sorties. Et elles sont plutôt optimistes pour les Diables Rouges.

Le parcours de la Belgique serait une qualification pour les huitièmes de finale lors desquels nous affronterions le Japon, avant de battre le Portugal en quart et d’être éliminé par l’Argentine en demi-finale. Les Argentins qui s’inclineraient en finale face au grand favori brésilien.

Les prévisions semblent un peu sévères envers nos voisins français puisqu’elles prévoient une élimination dès les huitièmes face à l’Argentine. Alors que les Bleus ont montré de belles choses pour leur première rencontre face à l’Australie et que l’Albiceleste s’est inclinée contre l’Arabie saoudite… Un peu bizarre donc !

En termes de pourcentages, le Brésil aurait 59% de chance de gagner la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine.

Les qualifiés pour les huitièmes selon les prédictions : Les Pays-bas, les USA, l’Arabie saoudite, le Danemark, l’Espagne, la Croatie, le Brésil, l’Uruguay, l’Angleterre, l’Equateur, la France, l’Argentine, la Belgique, le Japon, le Portugal et la Suisse.

Retrouvez le tableau complet établi par Gracenote ici.