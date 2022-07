La Belgique doit mieux se protéger de l’influence des lobbies, selon le dernier rapport sur l’état de droit en Europe

En Belgique, un registre des "lobbies" de la Chambre des représentants est disponible en ligne mais il offre peu de données utiles si ce n’est un lien vers une personne responsable et une adresse web. Mais ces sites (175 au total) ne permettent pas de savoir quelles sont les activités concrètes de ces groupes de pression et quelles sont les personnes qui ont été l’objet de leur sollicitude, quand et avec quelle fréquence. Sans registre de ces contacts, l’opacité demeure et permet d’agir dans l’ombre avec une double conséquence : une interférence réelle dans le processus décisionnel et une absence de sanction et de publicité pour les auteurs lorsqu’une ligne rouge a été franchie. Ce qui permet à la "relation transgressive" de se poursuivre à l’insu des autres acteurs concernés et plus largement des citoyens.

En ce qui concerne les ministres et les conseillers membres de leur cabinet, il n’existe pas encore de registre commun avec le Parlement comme c’est le cas au niveau européen. La situation reste également opaque au niveau des entités fédérées.