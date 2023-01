La Belgique devra-t-elle bientôt cesser d’exporter ses déchets ?

La semaine dernière, le Parlement européen a voté un texte un peu passé inaperçu. Ce texte concerne nos déchets. Les députés européens ont voté à une très large majorité pour durcir drastiquement l’exportation de nos déchets. Le texte doit désormais être discuté avec les Etats-membres, mais c’est ce vote est une avancée importante et pose une question plus globale : va-t-on cesser d’exporter nos déchets ?

La réponse, sur papier, est relativement simple : oui, on va devoir les garder chez nous, en Europe. C’est l’un des objectifs phares de ce texte important. Important à cause de ce chiffre, qui date de 2020, il nous vient d’Eurostat, l’office européen de statistiques : l’Europe a exporté 32,7 millions de tonnes de déchets hors de ses frontières. C’est ¾ de plus qu’en 2004. Alors, où vont ces déchets ? Toujours selon Eurostat, c’est la Turquie qui en récupère le plus : pas loin de 14 millions de tonnes. Largement devant des pays comme l’Inde, le Royaume Uni, la Suisse, l’Indonésie ou le Pakistan. Pour être tout à fait complet, précisons que l’Europe importe une grosse quinzaine de millions de tonnes de déchets. Nous sommes donc largement exportateurs nets de déchets.

Et sachez aussi que les 27 Etats-Membres s’envoient les uns les autres 67 millions de tonnes de déchets par an.



De quels déchets s’agit-il ? Pourquoi exportons-nous ces déchets ? Tous les détails ci-dessus dans la vidéo, 7 minutes Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 et autour de 22h15 sur La Trois.