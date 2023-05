La Belgique deuxième au classement européen des droits LGBTQIA +

La Belgique a retrouvé la deuxième place de la Rainbow Map et du Rainbow Index, une carte et un classement annuels qui répertorient 49 pays européens et établissent un score sur 100 en fonction des droits concernant les personnes LGBTQIA +.

Après avoir inclus les discriminations contre l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles comme des facteurs aggravants dans le Code pénal, notre pays a obtenu quatre points supplémentaires par rapport à l’année dernière dans ce classement de l’ILGA-Europe, la coupole des organisations LGBTQIA + européennes.

"Bien que la polarisation autour du genre et de la sexualité augmente, nous observons que de nombreux politiques restent engagés sur les questions d’égalité des droits des personnes LGBTQI + ", réagit Eef Heylighen, membre du défenseur flamand des intérêts des personnes LGBTIA + çavaria.