La Belgique désormais en affaires courantes. Ça va être long…

Winter is coming…

Le temps politique risque de paraître long. Non pas qu’il ne se passera rien. La campagne électorale qui s’ouvre regorgera de péripéties. Par contre, les réalisations concrètes s’assèchent déjà. Les mesures entrées en vigueur ce 1er septembre seront, peu ou prou, les dernières. Avant longtemps.

Constat d’échec au cœur de l’été

Le Premier ministre est parti en vacances le blues au cœur. Désabusé, Alexander De Croo constatait en juillet que son hétéroclite majorité à sept ne fonctionnait plus, qu’en quelque sorte, elle arrivait au bout de sa logique. Il s’en émouvait dans une inédite lettre à la population. Désenchanté, il laissait poindre son spleen.

La rentrée, l’automne qui arrive, ne modifieront guère le constat, même si le chef de gouvernement tente de le faire accroire. Le Premier est dans son rôle, même si on n’est guère qu’à un peu plus de six mois de la dissolution effective des Chambres.

La coalition fédérale va donc tenter de se prouver à elle-même qu’elle existe toujours, même si l’exercice paraît vain ou tient de la méthode Coué.

Agenda factice

La réforme fiscale paraît bel et bien enterrée, même si le président du PS, Paul Magnette tente de la ressusciter, en proposant la taxation des plus hauts revenus. Mais comme pour l’activation des chômeurs avancée par les libéraux, on est déjà là, plus dans les propositions de campagne électorale que dans l’agenda gouvernemental. Les mois à venir amplifieront ce phénomène : chacun viendra avec ses propositions, qui se feront derechef tacler par les coalisés d’aujourd’hui qui ne sont jamais que les adversaires du 9 juin électoral prochain.

Le gouvernement fédéral se retrouve de facto, réduit à désormais régler les affaires courantes, ajustant là un budget 2024 élaboré depuis l’an dernier, prenant ici des mesures ponctuelles.

C’est même une très longue période d’affaires courantes (qui ne dit pas son nom) qui s’ouvre. L’éparpillement des voix et la montée attendue des extrêmes vont rendre épineuse la formation du prochain gouvernement, d’autant que des élections locales déterminantes prennent place dans la foulée, le 13 octobre 2024.

Sans vouloir jouer les Cassandre, il paraît difficile de sortir de ces affaires courantes avant 2025. Au mieux…

