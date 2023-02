La Belgique de Simenon : " Mes personnages, je les ai rencontrés à Liège "

Michel Carly rappelle l’importance de mettre en exergue le contexte de l’époque.

Car "on oublie que toute l’enfance du petit Simenon est secouée par des explosions de terroristes, d’anarchistes. Liège éclate, pratiquement tous les jours, avec des bombes. On oublie que sa pré-jeunesse passe par la convulsion de 14-18, avec les restrictions, et avec les lâchetés des adultes. Et évidemment, on oublie que, dans la dernière convulsion, Simenon a sa jeunesse juste après la guerre, exactement comme les futurs communistes, les futurs anarchistes, les futurs surréalistes."