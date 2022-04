"La Belgique de demain" : libertés publiques, manière de diriger, votre avis intéresse le gouvernement fédéral.

"Marcel", dans le modèle proposé sur le site, est à la recherche d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée et souhaite donc avoir des horaires de travail compatibles avec sa vie de famille. Il a dès lors besoin d’une crèche et d’une connexion facile pour se rendre à son travail en transports en commun. Sans en être nécessairement conscient, Marcel dépend de plusieurs autorités compétentes pour régler sa situation : la Région pour la mise à l’emploi et les transports bus, tram et métro ; le Fédéral pour le train et la réglementation des horaires de travail. Quant à la garde de ses enfants, c’est une compétence des Communautés. Et ces différents niveaux de pouvoir déterminent leur politique de manière autonome sans toujours se coordonner.