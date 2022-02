La Belgique dans les starting blocks de l’exploitation minière des grands fonds marins

Un face-à-face tendu a eu lieu en mai dernier dans le Pacifique. A bâbord, le bateau d’exploration affrété par GSR, à tribord, le Rainbow Warrior, l’emblématique navire de Greenpeace. GSR était sur place pour tester son préprototype de robot, le Patania II, qui mesure 12 mètres et pèse 35 tonnes. En exploitation réelle, le véhicule à chenilles devrait descendre à 4000 mètres pour quadriller le plancher océanique et " aspirer " les nodules qui remonteront à bord du navire-commandant à travers un long tube. Le Patania III définitif sera quatre fois plus grand que le préprototype.

An Lambrechts et ses collègues de Greenpeace, présents sur place, ont rapporté avoir vu une grande tache de sédiments à la surface de la mer, ce qui peut être le signe d’une perturbation sérieuse du fond marin.

Un choix politique

Mais il semble que cette bataille navale se mue progressivement en bras de fer politique. Début 2021, le WWF a lancé un moratoire mondial sur l’exploitation minière des fonds marins. L’idée est d’interdire l’exploitation minière en eaux profondes avant qu’une étude circonstanciée n’ait permis de comprendre comment fonctionne l’écosystème considéré et quels sont les risques induits pour l’écosystème en particulier et l’environnement en général. En d’autres termes, comprendre avant d’entreprendre. Plus de 600 scientifiques soutiennent également l’idée d’un moratoire. Des entreprises comme BMW, Google et Samsung ont envoyé un geste fort en signant également cet appel.

L'assemblée des membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a adopté à Marseille, le 8 septembre 2021, une motion demandant un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Tous les États présents n’ont cependant pas signé cette motion, en particulier la France (qui s’est abstenue) et la Belgique qui a voté contre ce moratoire.

Selon Sophie Mirgaux, Envoyée Spéciale pour les Océans au sein du gouvernement belge, les autorités belges ne souhaitent pas se prononcer en faveur d’un moratoire car elles craignent d’être par conséquent mises à l’écart des discussions actuelles. La Belgique préfère profiter du poids qu’elle a actuellement en tant qu’état sponsor au sein de l’AIFM pour peser dans les négociations du futur code minier et avancer des arguments de transparence et de protection de l’environnement.

Et chacun fourbit ses arguments. An Lambrechts, experte Océans chez Greenpeace Belgique : "L’exploitation minière des grands fonds est un choix politique et d’investissement. Cet argent serait bien mieux investi dans l’économie de partage (en réduisant le nombre de voitures) et l’économie circulaire, ou encore dans une utilisation plus efficace des ressources naturelles."

Doit-on exploiter les fonds marins pour assurer la transition énergétique ? Le débat de société ne fait que commencer…