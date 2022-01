La Belgique dans les 20 pays où le coût des maisons par rapport aux salaires est le plus bas ?

La Belgique fait partie des pays où le coût d’une maison est le plus bas en rapport avec les salaires. Mais attention, le prix estimé est le prix moyen (et on sait que les moyennes ne sont pas toujours représentatives de la réalité vécue).

Posséder sa propre maison peut coûter cher. D’abord, par l’acte d’achat, et ensuite à cause de l’entretien et de toute amélioration de la maison. Que ce soit pour isoler son logement, remplacer les châssis ou refaire la façade… on casque !

Le Belge a une brique dans le ventre (sans mauvais jeu de mots), l’achat d’un appartement ou d’une maison est un objectif pour de nombreux habitants de notre plat pays et, selon une étude de 2018, le Belge serait d’ailleurs de plus en plus jeune quand il achète un logement pour la première fois.

Cependant, la crise sanitaire est passée par là et, depuis 2020, l’achat d’une maison ou d’un appartement peut s’apparenter à un vrai parcours du combattant (dont on n’est même pas sûr de sortir) pour tous ceux qui n’ont pas de bas de laine équivalent à 10% du montant de l’achat et les frais de notaire (c’est-à-dire beaucoup de monde).