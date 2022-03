La Belgique dans le top 10 des pays les plus stressants pour conduire

De nombreux conducteurs belges se plaignent du stress que les routes de notre pays leur font subir. Ce n’est pas qu’une impression, la Belgique est un des pays les plus stressants pour conduire en Europe.

Une nouvelle étude de Confused.com a analysé le top des destinations mondiales les plus stressantes pour conduire. Ils se sont basés sur quatre facteurs de stress lors de la conduite :

le nombre de radars,

la qualité de l’infrastructure de conduite,

le nombre d’accidents mortels,

le nombre de voitures par km de route.