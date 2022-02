La Belgique comptera 13 millions d’habitants en 2070 et l’espérance de vie atteindra 90 ans

Combien serons-nous dans 50 ans ? Le Bureau du Plan s’est posé la question et il a estimé que la population belge allait augmenter de 1,3 million d’ici 2070 pour atteindre presque 13 millions d’habitants. Une croissance qui ralentit par rapport au passé mais qui n’a rien à voir avec la crise sanitaire actuelle. Parallèlement, notre espérance de vie augmente aussi. En 2070, les hommes vivront en moyenne jusqu’à 88 ans et les femmes frôleront les 90 ans. On détaille tout cela sans attendre.

Une croissance qui ralentit, à l’image de l’immigration internationale

Durant les 30 dernières années, la population vivant en Belgique a augmenté de 1,5 million d’habitants. En gardant le même rythme, nous aurions dû être 2,5 millions de plus et dépasser les 14 millions d’habitants dans 50 ans. Or, selon les projections démographiques du Bureau du Plan, ce ne sera pas le cas. La population n’augmentera " que " de 1,3 million pour s’établir juste sous les 13 millions. La progression continue donc mais son rythme ralentit par rapport au passé.

Comparé aux trois dernières décennies, le nombre moyen d’habitants supplémentaires par an est réduit de moitié : si entre 1992 et 2020, ce nombre grimpait de 52.000 habitants par an, l’augmentation s’établit à 27.000 habitants entre 2021 et 2070. Les naissances par exemple excèdent les décès jusqu’en 2040, ce qui dynamise la croissance, mais après c’est l’inverse. Cela dit, le nombre de naissances n’est pas le facteur déterminant, loin de là.