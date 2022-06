La Belgique comptait un peu moins de 11,6 millions d'habitants au 1er janvier 2022

Pour ce qui est des provinces, c'est dans le Brabant flamand que l'on note la plus forte croissance démographique avec 0,98%, alors qu'en Wallonie, la province de Luxembourg enregistre le plus grand taux avec 0,84%. À l'inverse, la Flandre Occidentale (0,47%) et la province de Liège (0,17%) détiennent l'évolution la plus faible respectivement au nord et au sud du pays.