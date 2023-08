La Belgique, championne du recyclage de pneus usés : comment l’expliquer ?

Une fois récoltés, les pneus sont broyés et puis transformés en morceaux de caoutchouc. Ceux-ci sont revalorisés sous forme de granulés utilisés majoritairement pour des terrains de sport synthétiques. "Mais cette utilisation va bientôt être interdite et donc le secteur va devoir se réinventer et trouver des nouvelles filières de revalorisation", avertit Chris Lorquet.

Le secteur est donc à une période charnière. "On est conscients que le caoutchouc est un matériau intéressant pour diverses applications, notamment tout ce qui concerne l’isolation", rassure-t-il.

Une autre piste concerne le recyclage chimique. "On va réindustrialiser en Belgique le monde du recyclage des pneus. L’enjeu c’est de ne plus faire du recyclage mécanique et d’aller vers le recyclage chimique qui sera nettement plus performant en termes de qualité de la matière", détaille Cédric Slegers, conseiller à la direction générale du groupe Comet, spécialisé dans le recyclage de pneus.

Cette qualité devrait permettre de transformer ces déchets en nouveaux pneus, ce qui n’est pas encore possible à l’échelle industrielle.