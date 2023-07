La Belgique championne d’Europe indoor et outdoor d’ultimate frisbee : et si elle était là notre génération dorée ?

Après avoir décroché un titre au championnat européen indoor en décembre dernier, l’équipe nationale belge de Frisbee a encore franchi un échelon en devenant championne d’Europe outdoor pour la toute première fois le week-end dernier en Irlande. La Belgique a réalisé un très beau parcours pour décrocher ce titre convoité.

En phase de poules, la Belgique a pris le meilleur sur le Danemark (15-6) et la Suisse (15-5). Après cette phase de poules, la Belgique a terminé deuxième de sa powerpool avec trois victoires pour une défaite (15-14 contre l’Angleterre).

En quart de finale, les Belges ont battu l’Espagne 15-8 et l’Allemagne 15-10 en demi-finale.

Sur la dernière marche, c’est l’Angleterre qui s’est de nouveau dressée sur la route de la Belgique, qui a pris sa revanche au meilleur moment, l’emportant 13-10. La joie sur le visage des joueurs n’était pas mesurée, et le travail acharné de ceux-ci était récompensé !

Benjamin Zwarts est un des membres de l’équipe et il est le co-président de la fédération belge d’ultimate. Il était évidemment très heureux après ce titre prestigieux : "On est fort attendu depuis un an, grâce à nos très bons résultats internationaux. Remporter les championnats d’Europe Indoor en décembre 2022 a confirmé qu’on était bien sur une pente montante et un adversaire à respecter. Même si toutes les nations n’étaient pas présentes en Indoor, c’était déjà un très bel exploit de la Belgique. Mais là en extérieur, c’est la discipline phare de notre sport. On est vraiment fier parce que l’exploit est d’autant plus grand. Pour beaucoup d’entre nous c’était un rêve d’enfant. Je pense que ce qu’il y a de plus beau, c’est de rendre notre communauté fière d’être belge, d’inspirer les jeunes générations. On est encore plus motivés pour faire des résultats dans le futur."

Le prochain gros objectif, ce seront les championnats du monde en 2024, avec une barre placée assez haute encore une fois : "Notre objectif sera définitivement de générer la première défaite des USA en plus d’une décennie dans la catégorie homme. Et surtout de continuer sur notre lancée en améliorant encore plus ce noyau d’incroyables joueurs."