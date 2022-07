La Belgique cède à l'Italie le commandement de la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz

La Belgique vient de céder le commandement de la mission européenne de surveillance maritime dans le détroit d'Ormuz (EMASoH) qu'elle assurait depuis quatre mois depuis un QG établi dans une base navale française à Abou Dabi (Émirats arabes unis), a indiqué le ministère de la Défense.

Cette mission, pleinement opérationnelle depuis fin février 2020, vise à sécuriser le trafic maritime dans cette région - vitale pour l'économie mondiale, notamment en raison du transit en grande quantité de pétrole et de gaz - et ainsi garantir le libre-échange mondial.

L'amiral de flottille belge Tanguy Botman a remis mercredi le commandement de cette mission à son successeur italien, le contre-amiral Stefano Costantino.

L'officier belge s'est appuyé durant ces quatre mois sur une équipe de huit personnes, composée principalement de jeunes réservistes - un fait unique, selon la Défense.

"La mission offre aux nations participantes - toutes européennes, la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, le Danemark et la Norvège - une occasion très précieuse de renforcer les liens de coopération et de coordonner les procédures associées", a souligné la Défense sur son site internet.

Une plaque tournante du commerce maritime

Le détroit d'Ormuz relie le Golfe persique au Golfe d'Oman et est, depuis des siècles, une plaque tournante importante du commerce maritime. Plus d'un tiers des produits pétroliers transportés par mer passe par ce détroit. La stabilité de ce goulot géopolitique et économique est donc d'une grande importance pour l'ensemble de l'Europe, et a un impact direct sur nos prix du pétrole et du gaz, selon la Défense.

Depuis 2019, les tensions dans la région ont augmenté et des incidents se sont régulièrement produits, mettant en péril le libre-échange. La Défense rappelle que le 27 mai dernier l'Iran a saisi deux pétroliers grecs transitant par le détroit d'Ormuz. L'Iran réagissait à la saisie antérieure d'un pétrolier russe rempli de pétrole iranien.

"De tels événements influencent fortement les prix du pétrole en Europe et prouvent que la mission EMASoH est indispensable".

La Belgique fait partie de la mission depuis le début - notamment en ayant affecté à son volet militaire, l'opération Agénor, la frégate Léopold I en avril 2011 lors d'un déploiement dans le Golfe persique. Mais c'était la première fois qu'elle en prenait le commandement, en la personne de l'amiral de flottille Botman.