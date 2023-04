Un distributeur d’argent dans chaque commune. Voilà le résultat de l’accord conclu entre le gouvernement et le secteur bancaire. Au total, on devrait pouvoir disposer de 4000 distributeurs en Belgique d’ici 2027. Un chiffre qui peut sembler insuffisant quand on sait qu’on en dénombrait près de 6000 fin 2021. Alors les banques sont-elles encore à votre service ? Sur le plateau de QR l’actu, Anne Fily, chercheuse en inclusion financière s’insurge contre le nombre insuffisant de distributeur : "Rappelons que la Belgique se situe bien en dessous de la moyenne de la zone Euro en termes de distributeurs de billets. Nous en avons deux fois moins. Avec la mise en œuvre de l’accord entre les banques et le gouvernement, la situation pour les consommateurs va encore s’aggraver. Nous avions 5200 distributeurs de billets fin 2022 et nous allons en perdre 1200 d’ici 2025".

Et Anne Fily explique que les distances à parcourir pour trouver un distributeur vont s’allonger : "Pour les personnes qui habitent en zone urbaine, la distance à parcourir à pied sera de 2 km alors que précédemment cette distance était de 440 m".