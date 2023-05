"La Belgique autrement phénoménale", une campagne internationale pour redorer l’image du pays et attirer de nouveaux investisseurs

La Belgique autrement phénoménale. 99 raisons de la visiter et d'y investir. On se souvient de cette campagne lancée en 2017 visant à redorer l'image de notre pays. La chancellerie du Premier ministre a décidé de remettre le couvert.

La Belgique veut donc soigner son image de marque au-delà de ses frontières. Ce mercredi, le Premier ministre, Alexander De Croo a dévoilé la nouvelle campagne internationale de notre pays, en compagnie d’ambassadeurs triés sur le volet. Destinée aux décideurs économiques et aux chercheurs, cette campagne met en lumière l’ouverture de la Belgique à l’innovation, à la diversité et à son sens de la coopération et du compromis comme piliers de la croissance économique, avec l’objectif d’attirer les talents et les investisseurs.

Ecoutez le reportage de Rachel Crivellaro.