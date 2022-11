La Belgique assure sa place dans le top 10 du coefficient, le champion de la saison prochaine sera directement qualifié en Ligue des champions

La saison des clubs belges en Europe est décidément historique. Pour la première fois de l’histoire de notre championnat, quatre équipes vont passer l’hiver européen après les qualifications d’Anderlecht et de La Gantoise pour les barrages de la Conference League. Pour le coefficient belge, c’est une excellente nouvelle.

Après une saison en demi-teinte l’année passée, les clubs belges ont surpassé les attentes cette saison avec des performances historiques. Celles-ci permettent à la Belgique d’être 6e au classement du coefficient UEFA pour cette saison, devant le Portugal et les Pays-Bas. Plus important, la Pro League est passée du 13e au 8e rang sur les cinq dernières années, le classement qui compte pour déterminer l’attribution des tickets européens.

Fait majeur à noter, les concurrents directs ne suivent pas le rythme, c’est même l’inverse. Neuvième, l’Écosse n’aura aucun représentant en hiver et l’Autriche (10e) n’envoie que Salzbourg en barrages de l’Europa League. Ces éléments pris en compte, la Belgique est désormais assurée d’envoyer le champion de la saison prochaine directement en poules de la Ligue des champions lors de la saison 2024-2025. Une excellente nouvelle, donc.

D’ailleurs, cette saison pourrait bien être encore plus historique. En effet, les performances actuelles représentent le deuxième meilleur total atteint par les clubs belges au coefficient UEFA avec 10,600 points. En tête, la saison 2016-2017 et ses 12,500 points restent devant. À l’époque, Anderlecht et Genk avaient atteint les quarts de finale de l’Europa League, La Gantoise les huitièmes. Il faut tout de même préciser que l’apparition de la Conference League offre plus de possibilités aux clubs belges de marquer beaucoup de points. Sans sa création, rien ne dit que les Buffalos et les Mauves auraient marqué autant de points en Europa League.

Avec de nombreux points qui peuvent tomber dans l'escarcelle belge, il semble envisageable de voir cette saison devenir la marque de référence. Pour cela, il faudra donc encore marquer deux points. Concrètement, chaque victoire rapporte 0,4 point et chaque partage 0,2. Des points bonus (0,2 à chaque fois) sont également attribués mais pas tout le temps. Dans les faits, Bruges et l’Union pourraient en glaner à chaque tour passé alors que La Gantoise et Anderlecht doivent atteindre les demi-finales de la Conference League pour cela.

Si on se projette un petit peu avec un scénario crédible, on devrait imaginer une situation où Anderlecht, La Gantoise et l’Union passent chacun un tour avec une victoire et un partage pour dépasser la marque de 2016-2017. Pas impossible mais difficile. Avant de penser à cela, il faudra d’abord voir qui seront les adversaires de nos représentants en C4. Rendez-vous lundi à 14h pour connaître le tirage.