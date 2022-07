La Belgique appelée à lutter contre l'hépatite C, en particulier dans les prisons

La coalition belge contre le VHC (Virus Hépatite C) a lancé mercredi un appel pour renforcer la lutte contre l'hépatite C en Belgique afin d'atteindre l'objectif énoncé auprès de l'OMS d'éradiquer le virus d'ici 2030. La coalition demande une attention particulière envers le groupe cible des prisonniers, presque sept fois plus touché que l'ensemble de la population.

L'hépatite C touche aujourd'hui 18.000 personnes en Belgique et est responsable de 300 décès par an. Selon la coalition, les tranches les plus vulnérables de la population, comme les utilisateurs de drogues, les prisonniers et les migrants, sont les plus touchées par ce virus. La lutte contre l'hépatite C doit donc être axée prioritairement sur ces personnes.