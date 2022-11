La Belgique accueillera le Mondial de hockey 2026 avec les Pays-Bas

Tout comme on peut connaître ce phénomène avec nos Diables rouges, la génération dorée de l’équipe nationale masculine est en partie vieillissante et arrive tout doucement en bout de course. Cette génération qui, mieux encore que les Diables, a brillé et est parvenue à tout gagner !

Une partie des cadres devrait avoir pris sa retraite à l’horizon 2026 et il faudra que la fédération de hockey parvienne à trouver les solutions pour renouveler cette équipe. Or 2026, c’est déjà dans quatre ans, donc les Red Lions de demain, qui participeront à ce Mondial, sont déjà dans le circuit. Il faudra mettre toutes les chances de leur côté pour qu’ils arrivent au sommet de leur forme dans quatre ans.

Côté féminin, les Red Panthers sont en progression constante et continuent le travail entamé il y a pas mal d’années déjà. Le boost de cet horizon 2026 à domicile pourrait constituer un vrai plus pour cette équipe qui monte.

Du côté des affiliés, le nombre augmente un peu plus chaque année, ce qui reste plutôt rassurant !