La Belgique a toujours l'un des coûts salariaux les plus élevés d'Europe. L'an dernier, le pays figurait encore sur ce podium, avec un coût salarial moyen de 41,6 euros/heure, juste derrière le Danemark (46,9 euros/heure) et le Luxembourg (43 euros), selon les dernières données publiées par Eurostat lundi.

Le coût salarial ne dit rien sur le salaire poche. Il s'agit du montant que les employeurs doivent débourser pour payer leurs travailleurs et est un indicateur de leur compétitivité.

Cela fait des années que la Belgique occupe la troisième place de ce classement de l'UE. Les différences entre les pays restent importantes, les coûts de la main-d'œuvre étant plus importants dans les pays du nord et de l'ouest du continent et les plus bas au sud et à l'est. En 2021, les plus faibles étaient notés en Bulgarie et en Roumanie, avec respectivement des montants de 7 et 8,5 euros/heure.