La Belgique a-t-elle vraiment le pire taux de croissance de toute l’Union européenne ?

C’est un tableau qui suscite pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux : il s'agit du tableau comparé des taux de croissance des pays de l’Union Européenne pour 2022. La Belgique y apparaît en toute dernière position des 27 pays membres de l’Union, avec 2,7% de croissance annoncée. Comment expliquer cette lanterne rouge ? Déclic a voulu y voir clair.

Il désigne quoi ce chiffre exactement ?

Ce taux de croissance décrit l’évolution du produit intérieur brut (PIB), un indicateur qui quantifie, en gros, les richesses produites par un pays en une année. Ici, les prévisions de la commission imaginent que si on prend pour base le PIB belge au 1er janvier 2022 et qu’on regarde son évolution jusqu’au 31 décembre, il aura augmenté de 2,7%. Ce qui ne dit encore rien de la hauteur du PIB au final, ni de son niveau de départ au début de l’année.

Si on s’arrête là, effectivement, la Belgique est le plus mauvais élève de la classe au sein de l'Union européenne. Par contre, si l’on dézoome un peu et que l’on regarde où en était la Belgique avant la crise Covid et où elle devrait être, selon les prévisions, en 2023, la perspective change et les comparaisons aussi.