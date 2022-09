La Belgique a perdu 26.000 millionaires (en dollar) en 2021

Bien que la richesse par ménage ait augmenté dans le monde de près de 10% en 2021, la Belgique a vu son nombre de millionnaires en dollar reculer, de 27.000 unités, à 589.000 millionnaires, selon une étude annuelle (Global wealth report) réalisée par Credit Suisse.

La richesse mondiale a progressé l'an dernier de 9,8%, à 463.600 milliards de dollars, soit 87.489 dollars par adulte en moyenne. Sans les effets de change (le rapport calcule en US dollars), la richesse mondiale aurait augmenté de 12,7%, "soit la croissance annuelle la plus rapide jamais enregistrée", selon le rapport de Credit Suisse. Cette hausse est notamment due à la bonne tenue des Bourses l'an dernier et à l'appréciation de l'immobilier.

La Suisse est le pays dont la richesse moyenne par adulte est la plus élevée au monde, à 696.600 dollars.