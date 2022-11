La Belgique à la United Cup, nouvelle compétition mixte, avec Goffin et Mertens

Les organisateurs de la United Cup, nouvelle compétition de tennis par équipes nationales mixtes qui se tiendra du 29 décembre au 8 janvier à Brisbane, Perth et Sydney, en Australie, ont annoncé jeudi une partie du plateau. La Belgique, avec David Goffin et Elise Mertens annoncés, fait partie des engagés.

Les Belges sont tombés dans le groupe A, joué à Perth, en compagnie de la Grèce de Stefanos Tsitsipas (ATP 3) et Maria Sakkari (WTA 6). La troisième nation reste à déterminer. Les autres joueurs belges provisoirement inscrits sont Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Michael Geerts chez les messieurs ainsi que Alison Van Uytvanck, Magali Kempen et Kirsten Flipkens chez les dames.

Cette compétition, qui remplace l’ATP Cup, réunira 18 équipes mixtes d’autant de pays, chacune composée de quatre femmes et quatre hommes, et sera dotée de 15 millions de dollars. Chaque match comportera deux simples messieurs, deux simples femmes et un double mixte. Le vainqueur de chaque groupe se qualifiera pour la phase finale.

Beaucoup de joueurs de premier plan devraient être présents lors de ce tournoi préparatif à l’Open d’Australie (16-29 janvier), première levée du Grand Chelem. En effet, la Pologne pourrait compter sur la N.1 mondiale Iga Swiatek et Hubert Hurkacz (ATP 11), les États-Unis sur Jessica Pegula (WTA 3) et Madison Keys (WTA 11) ainsi que sur Taylor Fritz (ATP 9) et Frances Tiafoe (ATP 19).

Rafael Nadal (ATP 2) entamera lui aussi sa saison lors de cette compétition, ce qu’espère pouvoir faire l’Allemand Alexander Zverev, gravement blessé en juin dernier à la cheville en demi-finales à Roland-Garros.