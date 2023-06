"La Belgique a besoin de 100 nouvelles bornes chaque jour", plaide le secteur belge de l'automobile

L'électrification croissante du parc automobile en Belgique, où l'on devrait atteindre les deux millions de véhicules en 2030, implique des besoins de bornes publiques toujours plus importants. Pas moins de 200.000 points de chargement seront nécessaires d'ici sept ans, soit 170.000 de plus qu'actuellement, selon l'estimation publiée lundi par Mobia, la coupole qui rassemble les fédérations du secteur Febiac, Traxio et Renta (loueurs).

Ce n'est pas la première fois que les acteurs de l'automobile s'inquiètent du manque de possibilités de chargement, mais leurs craintes se renforcent avec l'accélération de l'électrification des véhicules, principalement de société en raison de la prochaine modification de la fiscalité. Les bornes publiques sont primordiales, de nombreux utilisateurs n'ayant ni la possibilité d'installer une prise chez eux ni de recharger leur voiture sur leur lieu de travail, souligne Mobia. La coupole appelle les gouvernements régionaux et les autorités locales à faciliter la tâche des installateurs et exploitants de bornes. Ceux-ci seraient encore régulièrement confrontés à des difficultés de raccordement, de permis ou au scepticisme des gestionnaires de parkings publics, déplore-t-on.