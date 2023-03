La Belgique a atteint son jour du dépassement, comment peut-on éviter cette situation et s'améliorer ?

Le PIB n’est donc pas le seul indicateur. Certains pays ou régions ont déjà intégré à leur processus décisionnel politique, des indicateurs environnementaux, par exemple. Plus original, en Islande, on a intégré un indicateur qui mesure l’état de santé mentale de la population. Tout cela est donc très variable.

"L’idée, c’est d’aller choisir les indicateurs les plus pertinents et de leur donner une importance égale aux indicateurs économiques parmi lesquels figure le PIB.", constate le professeur à l’ICHEC Brussels. Il cite d’autres exemples d’initiatives comme celles autour de l’économie du Donut, "c’est-à-dire une batterie d’indicateurs qui est organisée autour de différentes dimensions : l’environnement, le social, l’environnement proche et le social proche, l’environnement lointain, etc., et qui organise les indicateurs de cette manière."

Pour ce spécialiste, ce qui est important : "c’est autant le choix d’un indicateur spécifique, que comment on les organise, comment on les interprète, et puis ce qu’on en fait. Est-ce que juste, on les regarde, ou est-ce qu’on les utilise vraiment au quotidien pour faire des politiques ?"