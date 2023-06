La Belgique, 4e pays d’Europe où la surpopulation carcérale est la plus importante

La Belgique est le 4e pays d’Europe où la surpopulation carcérale est la plus importante, selon les statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe sur les populations carcérales publiées mardi.

Sept administrations pénitentiaires européennes ont signalé une densité carcérale de plus de 105 détenus pour 100 places, explique le Conseil de l’Europe, ce qui témoigne d’une surpopulation importante. La Belgique est 3e dans ce classement, avec 115 détenus pour 100 places, à égalité avec la France, et est devancée par la Roumanie (124) et Chypre (118). La Turquie (113) et la Grèce (108) complètent le top 5.