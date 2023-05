La Belgique 15e nation mondiale en termes de joueurs expatriés, le Brésil et la France leaders

La Belgique est la 15e nation mondiale en termes de joueurs expatriés, selon une analyse publiée par l'observatoire CIES du football qui a examiné les données de 135 ligues à travers le monde.

Pas moins de 277 joueurs belges évoluent actuellement dans des clubs étrangers (qu'ils ont rejoint après un transfert et non en raison d'une migration). Avec 87 joueurs de moins de 23 ans actifs à travers le monde, la Belgique figure par ailleurs dans le top 10 (9e) des pays pour cette tranche d'âge. Pour les autres tranches d'âge, la répartition est la suivante : 95 joueurs belges évoluant à l'étranger ont entre 23 et 26 ans, 64 ont entre 27 et 30 ans et 31 ont dépassé la trentaine.

Le pays qui compte le plus de représentants à l'étranger est le Brésil avec 1289 joueurs expatrié. C'est plus que la France (1033), seule autre pays à passer la barre des 1000 et nation la mieux représentée quand il s'agit d'expatrier de jeunes joueurs (202 joueurs de moins de 23 ans).

Le podium est complété par l'Argentine (905 joueurs expatriés), loin devant deux autres grandes nations du football, l'Angleterre (535) et l'Espagne (458). L'Allemagne (446) suit un peu plus loin.

Des pays aux ligues plus modestes comme la Colombie (6e), la Croatie (8e), le Nigéria (9e) et la Serbie (10e) figurent dans le Top 10.

Grand championnat à la traîne en terme de joueurs évoluant à l'étranger, l'Italie n'est que 31e du classement (!) avec 137 joueurs expatriés seulement.



*** Définition de joueurs expatriés par le CIES : les expatriés sont définis comme des footballeurs évoluant en dehors de l’association où ils ont grandi, qu’ils ont quitté suite au recrutement par un club étranger. Cette définition permet d’isoler les migrations sportives de celles ordinaires, en donnant ainsi à voir les flux directement liés à la pratique du football